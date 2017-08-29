محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية (ام الهيمان سابقا) عيد فالح العازمي افتتاح مهرجان القرطاسية والأدوات المدرسية في فرع المكتبة بالدور الأرضي مركز الضاحية الرئيسي، حيث يتم بيع العديد من المنتجات والمستلزمات ذات الجودة العالية بأسعار التكلفة.

وأشار خلال الافتتاح الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة حسن منصور الدوسري وأمين الصندوق د. محمد فهد الهاجري إلى أن الجمعية قامت باختيار الشركات بعناية فائقة ومن ذات السمعة والمصداقية والمنتجات ذات الماركات العالمية الشهيرة، حيث وضعنا معايير خاصة بالجودة والسعر المناسب لتتناسب مع جميع المتسوقين وقدراتهم الشرائية.

وتابع: لقد حرص مجلس الإدارة على توفير جميع المستلزمات بتشكيلات واسعة وألوان جذابة تناسب جميع الأذواق والاعمار، حيث تباع العديد من الأصناف بسعر التكلفة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع الكويتي ونسيجه وطبيعته المحافظة.

وذكر العازمي ان المهرجان فرصة لاولياء الامور للحصول على المستلزمات المدرسية الخاصة بأبنائهم من مختلف المراحل الدراسية، والاختيار من بين التشكيلة الواسعة المطروحة امامهم، والاستفادة من التنافس الكبير بين الشركات التي تحرص على استقطاب المتسوقين والاستحواذ على رضاهم.