مشروع تشغيل الطلبة يساعدهم على التفكير في نوعية العمل المستقبلي

بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم أن إدارة تنمية المجتمع ستنتهي مع نهاية شهر سبتمبر من سحب جميع الصالات التابعة للجمعيات التعاونية.

وأشار كاظم في تصريح صحافي، على هامش رعايته لحفل تكريم الجهات المشاركة في برنامج المشروع الوطني لتشغيل الطلبة خلال فصل الصيف، الى ان الوزارة تسلمت 32 صالة تدار من قبلها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، موضحا انه بعد الانتهاء من سحب صالات التعاونيات يتم بدء العمل بسحب صالات الأفراد.

وعن المشروع الوطني لتشغيل الطلبة أوضح كاظم ان عدد الطلبة الذين شاركوا بالمشروع العام 300 طالب وطالبة اعمارهم بين 15 و21 سنة، مشيرا إلى أنه كانت لدى الادارة طلبات اكثر وتم توفير العمل لهذا العدد بناء على حاجات الجهات المشاركة بالمشروع من القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

وكشف عن توجه لدى الوزارة لتوقيع ما يشبه البروتوكول السنوي مع الجهات في القطاع الخاص لتوظيف الطلبة في السنوات المقبلة وتوفير اكبر عدد من فرص العمل للمتدربين وهذا ضمن خطة عمل الادارة للموسم المقبل، مضيفا: نسعى ليقوم المتدربون في نظام الدوام الصباحي والمساء والهدف من المشروع شغل اوقات الفراغ للطلبة بالإجازة بما يفيد بالإضافة الى تعويد المتدربين على تحمل المسؤولية والعمل والإنتاج.

وأضاف أن المشروع حقق هدفه حيث فتح آفاقا امام الطلبة للتفكير بشكل جدي بنوعية العمل المستقبلي، لافتا إلى وجود تفاهم مع المؤسسات التي استقبلت المتدربين بمنح المتدرب 100 دينار كتشجيع له للعمل.

واكد كاظم على أهمية هذه التجربة بالنسبة للشباب، مشددا على ان السنوات المقبلة يجب ان تشهد تطورا ملحوظا في اعداد المتدربين.

وعن تشغيل الطلبة في الجهات الحكومية أوضح ان العمل الحكومي يخضع لنظام وقانون ديوان الخدمة المدنية وبالتالي لا يوجد ما يسمى بعقد العمل المؤقت لمدة شهر وهذا ما ادى الى التوجه للقطاع الخاص والتعاونيات.

وفي الختام، تم تكريم الجهات المشاركة في البرنامج من قطاع خاص وتعاونيات.