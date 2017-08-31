محمد راتب

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية حسن الدوسري عزم الجمعية توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية بعيد الأضحى المبارك، على رأسها إقامة مسلخ «مُكيّف» لذبح الأضاحي بمدخل الضاحية مزود بخيمة استقبال مكيفة ويشرف عليه أطباء من هيئة الأغذية، أول وثاني أيام العيد، ويبدأ عمله من بعد صلاة العيد حتى الخامسة مساء، ويعد هذا المسلخ هو الوحيد على مستوى جمعيات محافظة الأحمدي ومبارك الكبير، بالإضافة إلى توفير خدمة الضيافة بجميع مساجد المنطقة التي تقام فيها صلاة العيد عن طريق فريق عمل متخصص، وكذلك توفير خدمة الألعاب المجانية للأطفال من أبناء المساهمين وأهالي المنطقة بمناسبة العيد مقابل فرع البنشر، مقسمة إلى قسمين أحدهما للبنات والآخر للأولاد تبدأ من الخامسة مساء حتى الحادية عشرة مساء، واشار إلى أن الجمعية وفرت خدمة صرف (خردة العيد) لمساهميها بمقر الإدارة.

وقال الدوسري ان مجلس الإدارة يحرص على تقديم مثل هذه الخدمات الاجتماعية تسهيلا على الاخوة المساهمين ومساهمة في إدخال السرور عليهم في مثل هذه المناسبات المباركة، انطلاقا من الدور الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجمعيات التعاونية تجاه مساهميها وروادها.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى في الفترة المقبلة إلى تقديم خدمات إضافية وغير مسبوقة ويتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، متقدما بالشكر لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء على تعاونهم وحرصهم على تقديم كل ما هو جديد لخدمة الاخوة المساهمين وتلبية تطلعاتهم وآمالهم.