صرح رئيس مجلس ادارة جمعية العديلية التعاونية عمر الرويح بأن الجمعية بصدد اطلاق أكبر مهرجان تسويقي لهذا العام خلال شهر سبتمبر المقبل وبمشاركة جميع أسواق وفروع الجمعية السوق المركزي، واسواق ق 1، ق 2، ق 3 وكذلك فروع الصيدلية والمكتبة وخدمة السيارات ولوازم العائلة.

وقال الرويح في تصريح صحافي ان المهرجان يتضمن تخفيضات كبيرة ومميزة للعديد من السلع والاصناف والتي تتجاوز 200 صنف اساسي وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، حيث تصل التخفيضات الى نسبة 50% لبعض الاصناف.

وذكر الرويح ان مجلس الادارة اخذ على عاتقه مسؤولية التميز في جميع الجوانب هذا العام للمساهمة في تخفيف الاعباء عن كاهل المساهمين ومواجهة الغلاء في الاسعار التي تجتاح السوق، وأكد دعم الجمعية للمشروعات الصغيرة وتقديم جميع التسهيلات لهم للمشاركة في هذا المهرجان، وذلك التزاما بتطبيق تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.

وأضاف رئيس مجلس الادارة: اننا سنقوم من خلال المهرجان التسويقي بالعمل على دعم المنتجات الوطنية بشكل عام ومنتجات التعاون بشكل خاص وفتح المجال للمنتج الوطني للمنافسة بقوة مع المنتجات الاخرى.

وأشار الرويح الى ان المهرجان سيشتمل على العديد من الانشطة والفعاليات الترفيهية للمساهمين ورواد السوق المركزي، حيث تم وضع برنامج لافتتاح المهرجان يتزامن مع مهرجان العودة للمدارس.

في المقابل، قام مجلس الادارة بتوفير خدمة صرف العيادي بالسوق المركزي يوميا بمناسبة موسم الحج، وكذلك توفير أكياس أضاح مجانا لجميع المساهمين.