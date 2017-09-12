محمد راتب

أعلن نائب رئيس جمعية الجهراء التعاونية وليد الظفيري، أنه جرى إطلاق مهرجاني سبتمبر والعودة إلى المدارس بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للاصناف والسلع في السوقين المحلي والاقليمي، وذلك في سوقي الجهراء والواحة، حيث بلغ عدد السلع المشمولة في مهرجان سبتمبر اكثر من 200 سلعة اساسية بتخفيضات تصل إلى 70%، وسيستمر المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف خلال افتتاحه المهرجانين بحضور رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية محمد سنافي الشمري والمدير العام عجيل ماطر، ان المهرجانين يأتيان ضمن سلسلة المهرجانات المقررة طوال العام لمكافحة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم الخدمات الاستهلاكية والتخفيضات للمساهمين ورواد الجمعية، كما أن جميع السلع المشمولة في المهرجان كمياتها متوافرة طوال فترة العرض، حيث تم اختيار الأصناف بعناية تامة وفق احتياجات أهالي المنطقة والمستهلكين.

بدوره، قال رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية محمد سنافي الشمري، ان القرطاسية والمستلزمات المدرسية يتم بيعها بسعر التكلفة، حيث تم التعاون مع اصحاب الوكالات والشركات المتخصصة في مجال القرطاسية والمستلزمات المدرسية.