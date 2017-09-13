أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد ابراهيم الخراز على ضرورة دمج نزلاء دوّر الرعاية الاجتماعية بالمجتمع، وتنمية الوازع الديني لديهم بما يصب في مصلحتهم خلال حياتهم المستقبلية.



جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين الشؤون وجمعية المنابر القرآنية، بحضور كلاً من رئيس جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا، ومدير إدارة العلاقات العامة عبدالله جاسم الحمدان.



وأضاف الخراز" حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا في دورالرعاية الاجتماعية بشتى المجالات، فهم نصب أعيننا ونسعى إلى تلبية متطلباتهم".



وأثنى الخراز على جهود الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتوره فاطمة الملا في خدمة نزلاء دور الرعاية من كافة الفئات، وحرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميعات النفع العام، لما يخدم ويساعد نزلاء دور الرعاية في الانصهار داخل المجتمع.



وبدورها اشادت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتوره فاطمة الملا بالشراكة المجتمعية بين الشؤون وجمعية المنابر القرآنية في مجال تدريب وتوظيف فئات الرعاية الاجتماعية.



ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني عن سعادته واعتزازه بالشراكة مع الشؤون، مؤكداً على تقديم أفضل الخدمات لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.