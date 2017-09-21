الهندال: توقعات بتمديد العقد مع «الصحة» 3 أشهر ومراجعة تقييمية لمقدمي الخدمات

الراشد: التحضير للعقد تم خلال 4 شهور وسنعمل على فتح الصيدلية 24 ساعة محمد راتب

أكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشامية والشويخ التعاونية طلال اللحدان أنه جرى توقيع عقد «عافية» مع مجموعة الخليج للتأمين، وذلك للتأكيد على أننا سباقون في تقديم كل ما هو جديد على مستوى التعاونيات، إلى جانب حرصنا كأعضاء لتكون الريادة دائما للجمعية في خدمة المجتمع وتوفير كل الخدمات المتاحة للمساهمين وأهالي المنطقة.

وأضاف خلال توقيع العقد الذي حضره إلى جانب أمين الصندوق عبدالله العثمان الراشد ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الخليج للتأمين علي الهندال أن هذه المبادرة هي الأولى وفريدة من نوعها منذ تاريخ نشأة التعاونيات في الكويت، ويأتي هذا المشروع تنفيذا لقانون التأمين رقم 114 لعام 2014 ويشمل 119 ألف متقاعد.

وذكر ان نظام عافية يصرف للمتقاعدين العلاج مجانا بحدود 17 ألف دينار سنويا، كما يتيح صرف الأدوية للمستفيدين من مشروع عافية مباشرة من الصيدليات دون الحاجة لمراجعة الطبيب بصورة شهرية.

وبين اللحدان أننا في جمعية الشامية والشويخ التعاونية سنظل سائرين على هذا الدرب حتى تظل جمعيتنا في المقدمة تحافظ على ريادتها وسمعتها الطيبة والعمل على توسيع خدماتها واستحداث أنشطة اخرى جديدة في جميع المناطق التابعة لها لتلبية رغبات المساهمين والأهالي.

بدوره، قال أمين الصندوق عبدالله العثمان الراشد إن التحضير لتوقيع العقد والعمل عليه تم الإعداد له منذ 4 شهور وقد حصلنا على موافقة وزارة الصحة ومجموعة الخليج للتأمين.

وذكر أن جمعية الشامية والشويخ تمتلك صيدليات متطورة وتحتوي على مختلف أنواع الادوية، وهناك دراسة لافتتاحها لمدة 24 ساعة، لمواكبة احتياجات المتقاعدين والمنضوين تحت خدمات (عافية) إلى جانب مساهمينا الكرام والأهالي.

وأشار الراشد إلى ان العمل جار على تطوير جميع الفروع والصيدليات، وقد جرى خلال الفترة السابقة الانتهاء من صيدلية غرناطة واليوم هناك مهرجان يتم العمل عليه في صيدلتين معا، والعمل جار كذلك على تنفيذ صيدلية ثالثة، مع توسيع وتطوير الخدمات، إلى جانب الأسواق من خلال إدخال خدمات جديدة والتوسع نحو أماكن أخرى.

من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الخليج للتأمين علي الهندال أن التعاقد مع جمعية الشامية والشويخ التعاونية هو التعاقد الاول الذي يتم بشكل مباشر، وهو تطبيق للقانون الصادر في مجلس الأمة في 2014 الذي يتيح منح الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين أو شرائح اخرى.

وأضاف: اننا في نهاية السنة الاولى من التعاقد مع الوزارة وبقي 3 أسابيع لإتمام المدة التي تنتهي في 16 اكتوبر المقبل، مع توقعات بالتمديد لمدة 3 اشهر من الوزارة إلى أن القرار لم يصدر رسميا بعد.

لافتا الى أن خدماتنا تقدم بسهولة ويسر، ونسبة النجاح في المشروع مرتفعة، وعدد الطلبات قارب المليونين خلال السنة التأمينية الماضية، ونأمل أن نحوز العقد خلال المناقصة المقبلة لتوفير ارقى الخدمات للعملاء جميعا.

وردا على سؤال حول ابرز ما ستقوم به مجموعة الخليج للتأمين خلال الفترة المقبلة لتطوير الخدمات ذكر الهندال لـ «الأنباء»: اننا في صدد إعادة تقييم وضع الشبكة الطبية بشكل عام واستثناء بعض مقدمي الخدمات الحاليين الذين لم يكونوا بالمستوى المطلوب، مع اعادة ضم مجموعة من مقدمي الخدمات ومن ضمنهم الجمعيات التعاونية لكونها في المناطق السكنية.