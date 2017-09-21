لافي: خدمات اجتماعية بالجملة وتجهيز ممشى المنطقة



الأرباح 900 ألف وفتح سقف المشتريات للمساهمين

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاوانية م.ناصر المطيري انه جرى تحقيق أرقام قياسية، حيث بلغت مبيعاتنا للسنة المالية الحالية 9 ملايين، والأرباح 900 ألف على الرغم من انفصال جمعية جابر الأحمد وما ينتج عن ذلك من تبعات، مشيرا إلى أننا استطعنا المحافظة على توزيع نسبة 10% من الأرباح على مساهمينا إلى جانب جعل سقف المشتريات مفتوحا للمساهمين.

وأضاف المطيري في مؤتمر صحافي ان: «البعض شكك في قدرات جمعية القيروان، لاسيما عقب صدور قرار فصلها عن جمعية جابر الأحمد، غير أن مجلس إدارة الجمعية أثبت خلاف ذلك. لافتا الى أن «مجلس الإدارة اتخذ خطوات جادة نحو إرضاء المساهمين من خلال توسعة السوق المركزي، وترتيب وضع السلع بشكل سليم»، مؤكدا «السعي نحو توفير كل السلع التي يحتاجها المواطن»، كاشفا عن «نقل المخبر إلى جانب قسم لوازم العائلة».

وأشار إلى انه تم تكليف الفروع المستثمرة لمتابعة وتوحيد أسعار المحلات التجارية التي تقدم خدمة للمساهمين، وذلك بهدف توحيد الاسعار نسبة وتناسبا، وكي لا تكون مبالغا بها، مشددا على أننا نرفض اي زيادة سواء في محال المستثمرين أو السلع المتداولة في الأسواق التعاونية، في رسالة واضحة من قبلنا لأصحاب المحال والتجار بضرورة توحيد أسعارهم، فنحن لن نقبل المساس بجيب المواطن ولن نضع يدنا بيد من يقوم برفع الأسعار والإضرار به.

ودعا المطيري مجالس الجمعيات التعاونية إلى التكاتف والتآزر لحماية المستهلك من جشع البعض، مؤكدا ان توحد الجمعيات سيجعل المستهلكين خلف سد منيع، ويحميهم من أي ارتفاع غير مبرر. وقد اتخذنا خطوة إيجابية من خلال توسعة السوق عبر الترتيب ووضع السلع بشكل سليم والاستدلال على ما يبحث عنه المستهلك دون عناء، مشيرا إلى اننا دائما نسعى لتوفير كل السلع التي يحتاجها المواطن، كما أزف البشرى لأبناء المنطقة بأنه جرى نقل المخبر بجانب لوازم العائلة، وتم العمل به وسيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع المطيري اننا بدأنا التحرك للحصول على موافقات لإقامة البنشر واعتماد الديوانية، كما جرى اعتماد مخصص مدارس القيروان كخدمة منا لأبنائنا الطلبة، مشددا على أننا نحرص كل الحرص على التعاون الدائم مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية وهناك تنسيق دائم بين الجمعية وهيئة الزراعة وهيئة الشباب لإقامة ألعاب بالمنطقة.

أما بخصوص الجانب الاجتماعي، فقد بين رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية سلمان لافي انه تم تجهيز ممشى المنطقة، وتقديم ألعاب ترفيهية وسعينا لإقامة مرفق ترفيهي لأبناء المساهمين أثناء التسوق، مشيرا إلى أن من الأنشطة ايضا رحلة إلى القرية التراثية شملت العديد من الأنشطة الاجتماعية.