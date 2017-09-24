محمد راتب

أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية م.ناصر المطيري ان مهرجان

«3 في 1» الذي جرى اطلاقه في السوق المركزي، يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة في تخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة خاصة في المواسم والمناسبات الرسمية، مشيرا إلى أنه اشتمل على مهرجان تسويقي والعودة إلى المدارس والخضار والفاكهة بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصناف والسلع.

وقال خلال الافتتاح برفقة عدد من الصحافيين والإدارة التنفيذية ان عدد الأصناف المشمولة في المهرجان التسويقي يفوق اكثر من 250 صنفا، تصل التخفيضات فيها إلى 70%، مبينا ان الكميات متوافرة طوال فترة المهرجان، فشعارنا «المصداقية في تنظيم العروض والتخفيضات»، إضافة إلى أن اطلاق المهرجان لم يأت الا بعد جهود مثمرة في التفاوض مع الوكالات وأصحاب الشركات في المساهمة بهذا المهرجان بأصناف ذات جودة وأسعار منافسة.

وأضاف ان المهرجان التسـويقي وعـــرض الخضار والفاكهة مستمر لنهاية الشهر الجاري حتى يستفيد منه جميع الأهالي ورواد الجمعية من كل الفئات العمرية، لافتا إلى ان مهرجان العودة إلى المدارس يضم تشكيلة واسعة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية بأسعار رمزية بالإضافة إلى أن هناك حقيبة مدرسية لحاملي البطاقة الممغنطة من المساهمين.