محمد راتب

أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد سنافي الشمري انه بعد الاطلاع على وضع المركز المالي للجمعية لغاية 31 اغسطس 2017، تبين ان هناك انخفاضا في المبيعات بمبلغ 544 الف دينار عن السنة الماضية، بالإضافة الى انخفاض في البضاعة المجانية بمبلغ 84.696 دينارا، ومثله في الإيرادات المتنوعة 21.239، مشيرا الى ان هناك زيادة في بند الرواتب والأجور من بداية العام ولغاية 31 اغسطس بمبلغ وقدره 34.789 دينارا مقارنة مع العام الماضي.



جاء ذلك بعد اعتماد مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية الهيئة الادارية واللجان الرئيسية بتزكية محمد سنافي الشمري رئيسا ووليد الظفيري نائبا وخالد العنتري أمين الصندوق وماضي التيسي امين السر ورئيس لجنة المشتريات احمد نشمي العنزي ورئيس اللجنة المالية والإدارية راشد محمد الراجحي ورئيس لجنة الخدمة الاجتماعية محسن داهم القحطاني ورئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعد حمود المطيري.



وأوضح الشمري أن الأرقام والبيانات المالية تعطي مؤشرا على تراجع المركز المالي، فلذلك سيقوم مجلس الادارة بوضع استراتيجية شاملة لتقوية المركز المالي ورفع كفاءة العمل الاداري وتقنين المصروفات العامة والقضاء على العمالة الهامشية خلال الفترة المقبلة، مفيدا بأن مجلس الادارة اتفق على تنويع الخدمات والسلع وكسب ثقة المستهلك في الجمعية من ناحية المهرجانات والعروض.