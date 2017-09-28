محمد راتب

أعـلـن رئـيـس جمعية أبوحليفة التعاونية عبدالله مجول العبيد اعتماد مجلس الإدارة إيداع مليون دينار في البنوك المحلية، مشيرا إلى أن اجمالي مبالغ الجمعية المودعة في البنوك وصل إلى مليوني دينار، مؤكدا أن الجمعية باتت تحقق النجاحات تلو الأخرى في مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمالية والخدمية.

وأضاف العبيد في تصريح صحافي: إننا لا ندخر جهدا في إقامة الأنشطة الاجتماعية والبرامج التربوية والاسهام في تنظيم الفعاليات المتنوعة سواء الخاصة بالاحتفال بالأعياد أو بتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين أبناء المساهمين وغيرها، مشددا على الالتزام بتطبيق جميع القرارات الوزارية الصادرة من الشؤون والتعليمات المعممة من اتحاد الجمعيات.



وبين ان مجلس الإدارة قام بتنظيم مهرجان القرطاسية بمشاركة كبرى الشركات بأسعار مخفضة وخصم 20% للمساهمين كهدية تضم جميع المسلتزمات المدرسية، إلى جانب الاسهام بالمشاركة في تجهيزات العام الدارسي وتقديم الهدايا الرمزية للطلبة من مأكولات ومشروبات. وأوضح العبيد أن مجلس الإدارة رأى ترك المجال للأهالي في حرية اختيار السلع من المكتبة العامة دون الالتزام بشكل معين وذلك بعد ملامسة استحسان اولياء الأمور حول هذا الصدد، معلنا عن عزمهم على الاستمرار في تنظيم حفل تكريم المتفوقين الذي يهدف إلى تشجيع الفائقين على مواصلة التفوق وتحفيز زملائهم على الدراسة.