دشن مشروع «أمنية» لإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية الحاوية الخامسة والعشرين والتي شملت عدة جمعيات تعاونية في مختلف محافظات الكويت، وأقيم حفل بذلك بحضور صناع «أمنية» سناء القملاس وفرح شعبان وسعود الفوزان، ورئيس مجلس إدارة مياه «إسبر» ياسين الطبطبائي وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية.

من جانبها، ثمنت فرح شعبان هذه الشراكة من قبل مياه «إسبر» والدور المجتمعي الذي تقوم به جمعية مشرف التعاونية، لافتة إلى أن حاويات تجميع عبوات المياه البلاستيكية يعتبر مشروعا وطنيا نحو إعادة التدوير والمحافظة على البيئة، مضيفة أن مشروع «أمنية» يعتبر الأول من نوعه في الكويت بدعم وتمويل من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه «إسبر» ياسين الطبطبائي إن «أمنية» و«إسبر» تجمعهما شراكة من نوع مختلف من باب الحرص على خدمة المجتمع والاستثمار في نشر الوعي البيئي لتحقيق أمنية كويت جديدة ضمن رؤية 2035.