ليلى الشافعي

شكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري جمعية الروضة وحولي التعاونية على البادرة الطيبة الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات، حيث قال خلال افتتاح عروض النوخذة (1) في سوق الروضة المركزي ان الجمعية تقدم الأمور الخدمية المميزة لمساهميها وهي فكرة رائدة وممتازة لفئة وشريحة معينة من المساهمين وهي كبار السن والمتقاعدين ولم نر لهذه الفئة اي اهتمام مسبقا في أي جوانب أخرى، فنشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على العروض للمتقاعدين وكبار السن داخل السوق المركزي بنسبة 50% وليس فقط بالسوق وانما داخل الصيدليات من أجهزة وسلع معينة يستخدمها كبار السن ثم العرض لهم عليها وأيضا في مكتب السفريات، حيث تم تخفيض تذاكر السفر لكبار السن بنسبة 10% خصم وايضا عرض جديد داخل البنشر في اي تصليح أو شراء قطع غيار للسيارة يتم عليها خصم 10%.

من جهته، قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح العبدالجادر، إن أعضاء مجلس جمعية الروضة يحرصون أن يكونوا قريبين من المساهمين ويقومون بجهد كبير كانت ثمرته هذا العمل لاستثمار المتقاعدين وتوظيف خبراتهم، وان هذا العمل تقوم به أول جمعية تعاونية في الكويت ونأمل أن يتبع هذا النهج في جميع مؤسسات الدولة.

بدوره، بيّن رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة التعاونية طارق الشراح حرص الجمعية على مبادرة جديدة من نوعها تقدم للاخوة المتقاعدين اصحاب الخبرة التراكمية، وقال: حرصنا على نشر الثقافة هذه ونساهم مع اخواننا في المشروع الوطني للمتقاعدين في منطقة الروضة التي فيها نسبة كبيرة منهم، حيث قدمنا لهم عروضا للشراء من خلال مهرجانات بخصومات تصل الى 30% و50% خصم خاص للمشتريات وبخصومات 10% للسفريات وايضا 10% لاحتياجاتهم من الضيدلية، وكذلك خصم 10% في البنشر لاصلاح اي عطل خاص بسياراتهم، اضافة الى الخصم داخل السوق المركزي.

وحول طريقة الشراء، قال: يقوم المساهم المتقاعد بالشراء خلال 3 ايام العرض واحضار فاتورة الشراء لقسم العلاقات العامة بالجمعية خلال ساعات العمل اليومية لاخذ ورقة الخصم والتمتع بالخصم يكون خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2017 من الجهات المقدمة للعرض، منها خصم سفريات الروضة لرحلة العمرة والتذكرة والفندق وخصم صيدلية الروضة عند شراء الاجهزة الطبية فقط ولا ينطبق على شراء الادوية، وخصم خدمة السيارات تبديل زيت وفلتر او سفايف (خدمة + قطع الغيار) وذلك كله خلال شهري اكتوبر ونوفمبر لمرة واحدة فقط مع احضار ما يثبت انه مساهم متقاعد مع احضار صورة من التأمينات الاجتماعية او بطاقة عافية.