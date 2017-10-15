محمد راتب

أكد رئيس لجنة الفروع المستثمرة في جمعية سعد العبدالله التعاونية زيد زياد الحربي أن من أبرز إنجازات اللجنة زيادة القيمة الإيجارية لمعظم محلات الفروع المستثمرة بالجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بما لا يزيد على 30% من القيمة الإيجارية وبشريطة مرور 5 سنوات على عقد الاستثمار، وأيضا بالتراضي بين الجمعية والمستثمر.

وأوضح الحربي في تصريح صحافي أن زيادة القيمة الإيجارية لها مردود إيجابي للجمعية كمدخول سنوي، مع مراقبة أسعار السلع المتداولة للبيع في هذه الفروع المستثمرة، كما حرص مجلس الإدارة على متابعة اي مخالفة مرصودة من الجهات المعنية على المحلات الاستثمارية لتلافيهـــا إن وجــــدت، بالإضافة الى إنجاز معاملات الفروع المستثمرة كتجديد التراخيص بالتواصل مع المسؤولين.

وقال انه يجري حاليا استدعاء أصحاب الفروع المستثمرة بالجمعية ممن تنطبق عليهم الشروط بخصوص زيادة القيمة الإيجارية، وذلك للاتفاق على نسبة الزيادة المستحقة على القيمة الإيجارية، مضيفا ان هذه الخطوة تندرج تحت رؤية مجلس الإدارة في زيادة إيرادات الجمعية.

وأضاف الحربي ان لجنة الفروع المستثمرة حريصة على متابعة المحلات الاستثمارية والتأكد من تقديم كل الخدمات التي يحتاجها أهالي المنطقة من ناحية الجودة والسعر المناسب، داعيا المساهمين انه في حال وجود أي ملاحظة على فرع استثماري تقديم شكوى لإدارة الجمعية لتقوم بدورها في تلافي هذه الملاحظة بالتواصل مع صاحب الفرع الاستثماري.