كشف رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية م.طارق الشراح عن ان مجلس الإدارة يقوم حاليا بتجهيز كراسة المواصفات والشروط لمشروع مول الروضة تمهيدا لطرحه على المكاتب الهندسية والشركات المختصة، مبينا ان إنجاز المشروع يحتاج الى بين 4 و5 سنوات لإنجازه وقد تقدر قيمته بين 5 و 6 ملايين دينار، مبينا أن المشروع سيكون صرحا انشائيا بمواصفات حديثة.

وتابع أنه سيجري افتتاح سوق حولي 7 بمساحة 1500 متر مربع قريبا، وسيعقبه افتتاح سوق حولي 3، إضافة إلى أن من مشاريعنا المستقبلية توسعة الصيدلية، وهدم وبناء مكتبة الروضة القرطاسية، وتوفير قاعة مكيفة في مواقف انتظار الباصات في منطقة الروضة.

واضاف الشراح أن جمعية الروضة وحولي هي الجمعية الوحيدة التي قامت بإنشاء مركز صحي جديد على نفقتها الخاصة بدلا من المركز الصحي القديم، وذلك للاستفادة من المساحة القديمة بإنشاء مواقف للسيارات، مطالبا بالاسراع في اعطاء الموافقة والترخيص في استغلال مساحة المركز الصحي القديم كمواقف لرواد الجمعية.

واشار الى انه على صعيد المهرجانات والعروض تم تنظيم مهرجانين في شهر واحد بداية السنة الجديدة، وتقديم سلة فاخرة من القرطاسية وسلة رمضانية، وجار تنظيم المهرجانات والعروض.

وزاد أنه تم تنظيم عرض النوخذة 1 الخاص بالمتقاعدين، وجار العمل على التحضير لإطلاق النوخذة 2 قريبا للمتقاعدين، موضحا ان الجمعية ألغت جميع الاصناف العامة على الفاتورة بعد تطبيق الباركود بشكل كامل حيث لا يدخل صنف للجمعية الا بوضع باركود خاص به.