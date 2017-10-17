عبدالله الراكان

قال عضو مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية عباس الحيدر إنه نزولا عند رغبة الكثير من المساهمين قررت الجمعية إقامة معرض المنتجات الإيرانية للمرة الثانية، لافتا إلى أنه يتضمن المنتجات الإيرانية.

وأضاف الحيدر على هامش افتتاح المعرض مساء أمس الأول في صالة المعارض بمنطقة القادسية أن أسعار المنتجات الموجودة في المعرض الإيراني تنافسية مقارنة مع الأسعار في سوق الجملة، حيث اتفقت إدارة الجمعية مع الشركات الموردة للبضائع على التعاون لخدمة المستهلكين، لافتا إلى أن المعرض يستمر لثلاثة أسابيع مقبلة. وأضاف أن جمعية القادسية التعاونية مستمرة في تنظيم المهرجانات بشكل أسبوعي للخضار بالإضافة إلى السوق المركزي، كما أنها تقوم بين فترة وأخرى بدعم المشاريع الشبابية من خلال تقديم الأماكن المخصصة لعرض منتجاتهم.

بدوره قال رئيس لجنة المشتريات في جمعية القادسية التعاونية ياسر محمد إبراهيم ان المعرض الإيراني الثاني هو من ضمن فعاليات جمعية القادسية التعاونية والتي تسهم في تقديم الخدمات والسلع للمساهمين، موضحا أنه يختلف عن المعرض السابق من حيث كثرة الأصناف التي وفرها بالإضافة إلى التخفيض في الأسعار، مؤكدا أن أسعار المعرض هي الأقل على مستوى المنتجات الإيرانية المتوفرة في الكويت وهي من الشروط بين إدارة الجمعية والشركات الموردة موضحا أن الهدف الرئيسي للجمعيات التعاونية ليس الربح بل خدمة المساهمين.