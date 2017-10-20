محمد راتب

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني أنه تم إعفاء المراقبين الماليين من البصمة لمدة شهرين من بداية أكتوبر، وذلك لإيجاد آلية مناسبة مع طبيعة عملهم، مشيرة إلى أن الوزيرة هند الصبيح ووكيل الوزارة سعد الخراز اكبر الداعمين للمراقبين الماليين في الجمعيات التعاونية، لمعرفتهم حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم، موضحة ان من الحلول المطروحة اجراء البصمة في اقرب ادارة تنمية مجتمع او عن طريق الهاتف، وأن الوزارة ستطالب ديوان الخدمة المدنية بإعفاء البصمة كليا في حال استثنت اي مسمى وظيفي مشابه لمهام المراقبين الماليين.

وقالت خلال حفل تكريم جمعية عبدالله المبارك التعاونية 900 طالب وطالبة من ابناء المساهمين المتفوقين في صالة تنمية المجتمع بمنطقة عبدالله المبارك، قالت ان من الواجب علينا إبراز ابنائنا المتفوقين لأنهم مستقبل الكويت ورمز لطليعة الشباب الكويتي، موضحة أن الوزارة حرصت على تخصيص بند لدعم الطلبة في بند الخدمة الاجتماعية مع ضوابط محددة لتكريم الطلبة المستحقين وعدم المبالغة في إقامة الحفل.

وذكرت أن بند الخدمة الاجتماعية يتغير مع احتياجات المجتمع، ومن ضمنها وضع دعم لدور الحضانات، مع العلم انني غير مؤيدة لإنشاء حضانات خاصة بالجمعيات التعاونية وذلك لمسؤوليتها الاجتماعية الكبيرة، فهي تحتاج لعناية كبيرة بابنائنا، فلذلك لا نود اشغال الجمعيات بمسؤوليات اخرى غير العمل التعاوني والاكتفاء بدور الدعم المادي في هذا الجانب.

بدوره، أكد رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عفاس الهاجري ان الجمعية حرصت على تكريم كوكبة من ابنائنا الطلبة من كافة المراحل الدراسية ابتداء من المرحلة الابتدائية ولغاية الجامعة، وياتي هذا التكريم ضمن خطة الخدمة الاجتماعية وضعها مجلس الادارة.

من جانبه، شكر أمين الصندوق منصور كريدي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني على تلبيتها الدعوة، مشيرا إلى أنه في عهد الوزيرة الصبيح شهدت الشؤون طفرة في الخدمات والتعامل الالكتروني خاصة في قطاع التعاون، حيث اصبح التعامل بين الوزارة والجمعيات التعاونية عن طريق التراسل الالكتروني وهذه تعتبر خطوة غير مسبوقة.