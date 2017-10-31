محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية سلطان ناصر العتيبي عن انطلاق مهرجان تحطيم الأسعار على أكثر من 250 سلعة غذائية واستهلاكية متنوعة، بتخفيضات مميزة ومدروسة، مشيرا إلى أن المهرجان مستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وبين خلال الافتتاح، الذي حضره إلى جانب الرئيس المدير العام بالوكالة حمود مبارك الجالس، أنه تم التواصل مع كبرى الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية لتوفير كل احتياجات المتسوقين خلال فترة المهرجان، حتى يتم تحصيل الفائدة القصوى منه وضمان عدم انقطاع أي صنف من الأصناف.

وذكر أنه جرى تحديد موعد انطلاقة مهرجان تحطيم الأسعار بالتزامن مع رواتب الموظفين لتمكينهم من شراء ما يحتاجون إليه بأقل الأثمان، موضحا أننا في جمعية صباح الأحمد نسعى دائما الى توفير الماركات والأصناف البديلة تلبية لاحتياجات جميع الطبقات كل حسب إمكاناته.

وتابع أن خطتنا التسويقية تتضمن إطلاق العديد من المهرجانات التسويقية وتوفير المنتجات والسلع بتشكيلة واسعة، حيث يتم الاستماع إلى مطالب المساهمين والمتسوقين والحرص على توفيرها بحسب القدرة والإمكانية لذلك، آخذين بعين الاعتبار تطلعات رواد جمعية صباح الأحمد وآمالهم في أن تكون جمعيتهم من الجمعيات الرائدة على مستوى البلاد كلها.