خطط مستقبلية لبناء فروع تموين وغاز بديلة للفروع الحالية

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية محمد العتيبي بأن الجمعية شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا واستمرارية في التقدم، فقد تسارعت وتيرة الإنجازات فيها بفضل الله تعالى ثم بجهود مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي وثقة مساهمينا الكرام لتحتل مكانة مميزة بين مثيلاتها من الجمعيات الاخرى وقد عقدنا العزم مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف العتيبي: حرص مجلس الإدارة على أن يكون ضمن اطار جهوده توفير كل السلع بأسعار تنافسية ودعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية للمساهمين وتمثل ذلك في إطلاق مهرجانات تسويقية متواصلة تتسم بكثرة العروض وارتفاع نسبة التخفيضات على السلع ومن المهرجانات التي قمنا بإطلاقها خلال العام 2017 مهرجان السلع الرمضانية الذي يعد من أهم المهرجانات نظرا للإقبال الكبير والطلب المضاعف على السلع، حيث حقق المهرجان أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الجمعية وهي 1931678 دينارا وأظهر الجمعية بصورة مشرفة نتيجة التنظيم المتميز.

وزاد: أيضا حرص مجلس الإدارة على أن يولي اهتماما كبيرا بإبراز النشاط الاجتماعي بمختلف أوجه خدماته المتنوعة لخدمة المساهمين ومنها إطلاق مسابقات رمضانية احتفاء بالشهر الكريم (مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم ـ المسابقة الثقافية ـ دورة كرة القدم)، كما اهتم مجلس الإدارة بتزويد جميع مساجد المنطقة في العشر الأواخر من رمضان بالمواد اللازمة التي يحتاجها المصلون إضافة إلى توفير خدمة متنقلة لتقديم القهوة والعصير والماء لكل مساجد منطقة الفحيحيل وأيضا كان من أولويات مجلس الإدارة الاهتمام بدعم وتشجيع وتسهيل مهمة أصحاب المشروعات المنزلية الصغيرة للأسر المنتجة من المساهمين فقمنا بتوفير مساحات بميزانين السوق المركزي لعرض وتسويق منتجاتهم الوطنية والترويج لها.

وتابع: كما تضمنت أيضا جهود مجلس الإدارة السعي لانجاز مشروعات لخدمة مصالح المساهمين وتحقق عائدات مالية تعود بالفائدة عليهم ومن أهمها: تم التعاقد مع مكتب استشاري لإصدار التراخيص الخاصة ببناء فرع الكهرباء والبنشر ليتم تنفيذ البناء مباشرة، كما تم إصدار رخصة هدم للإدارة القديمة من قبل البلدية لإعادة بنائها وطرحها للاستثمار من خلال أنشطة تخدم المساهم وتحقق عائدات مالية، وتم التعاقد مع هيئة المعلومات المدنية وتخصيص مقر بالميزانين في السوق المركزي الرئيسي بمنطقة الفحيحيل قطعة 2 كمقر للهيئة لتقديم خدماتهم المختلفة للمواطنين والمقيمين من أهل المنطقة بصفة خاصة ولأهالي محافظة الأحمدي بصفة عامة، وكذلك تم توقيع العقد مع شركة الدرة للعمالة المنزلية وتوفير مقر لها بميزانين السوق المركزي الرئيسي وذلك لخدمة المساهمين وأهالي محافظة الأحمدي وجار إصدار التراخيص اللازمة من قبل الشركة مع الجهات المختصة ليتسنى لها افتتاح المقر وتقديم خدماتها في القريب العاجل.

وأشار العتيبي إلى أن هناك خططا مستقبلية وهي بناء فروع تموين وغاز بديلة للفروع الحالية لضيق مساحتهم وقرب فرع الغاز الحالي من محطة تعبئة الوقود وهناك تواصل ومتابعة مستمرة مع الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة لتخصيص المساحات اللازمة لبناء الفرعين.