بشرى شعبان

طالب رئيس لجنة مطالب المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وعضو اللجنة نايف القحطاني وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز بالإسراع في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بمطالب المراقبين، وذلك لإثبات جدية الوزارة في إنصاف المراقبين من ناحية تعديل الكادر المالي أسوة بالوزارات الأخرى المشابه في المهام.

وأكد القحطاني في تصريح صحافي ان اللجنة شكلت بناء على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح، وذلك لتوحيد جهود المراقبين وسهولة التواصل مع المسؤولين في الوزارة، ومساندتهم بإقرار حقوقهم الإدارية والمالية المستحقة، مشيرا الى ان جميع مطالب المراقبين حاليا على طاولة وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز تنتظر اعتماده لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية.

وقال القحطاني ان المراقبين قد سلكوا جميع القنوات الرسمية في إقرار حقوقهم ومطالبهم المستحقة بالتواصل مع المسؤولين في الوزارة ومن أبرزها تعديل الكادر المالي وحقوقهم الإدارية والإعفاء من بصمة الحضور والانصراف، علما ان الكادر الذي تم إقراره سابقا بقيمة 80 دينارا غير مجز ولم يلجأوا إلى التصعيد أو اتخاذ خطوات أخرى غير محببة للمراقبين أولا والمسؤولين ثانيا، فلذلك نتمنى من المسؤولين في الوزارة دعم المراقبين وعدم عرقلة مطالبهم المستحقة ماليا وإداريا.