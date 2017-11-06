عاطف رمضان

بلغ اجمالي المعاملات التي انجزها قسما «التخفيضات والاسعار» و«العروض المجانية والاعلان» بادارة حماية المستهلك التابعين لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة 1075 معاملة خلال شهر اكتوبر 2017.



وحسب احصائيات (التجارة) فان الـ 1075 معاملة منها 850 معاملة انجزها قسم التخفيضات والاسعار خلال هذه الفترة عبارة عن 596 ترخيصا للتنزيلات و83 ترخيصا للعروض المجانية «للجمعيات التعاونية والاسواق المركزية» و125 ترخيصا للعروض الخاصة للمحلات التجارية و45 ترخيصا للتخفيضات المعلنة «للسلع والخدمات والحرف» ومعاملة واحدة لعروض التوزيع «للبطاقات والكوبونات ودليل الكتيب خصم».

أما قسم العروض المجانية والاعلان فقد اصدر 225 معاملة منها 192 ترخيصا للهدايا المجانية و33 ترخيصا للجوائز المجانية «سحب على كوبونات».