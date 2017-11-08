صرح أمين صندوق جمعية العديلية التعاونية حمد الحجي بأن النتائج والمؤشرات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2017 في جمعية العديلية التعاونية كانت ممتازة جدا، حيث بلغت المبيعات حتى آخر سبتمبر الماضي 8934600 د.ك بينما بلغت الإيرادات العامة للجمعية 1603835 د.ك. وقال حمد الحجي في تصريح صحافي صباح امس إنه تم العمل على ترشيد النفقات والمصروفات خلال الفترة السابقة، حيث بلغت المصروفات 1185745 د.ك بانخفاض قدره 29482 د.ك عن عام 2016 للفترة نفسها، فقد تم تخفيض مصروفات عقود النظافة والمناولة بمبلغ 60 ألف دينار سنويا، واستحداث لجنة خاصة لمراجعة جميع العقود السابقة والعمل على تقنينها مما يوفر على الجمعية في بند المصروفات وتنمية الإيرادات.

وأضاف ان الجمعية تعمل حاليا على تنمية وتطوير إيرادات الجمعية المختلفة وتقوية المركز المالي للجمعية، حيث تم رفع ودائع الجمعية لدى البنوك من 5 ملايين و200 ألف دينار الى 6 ملايين دينار، مع الحرص على سداد مستحقات الموردين على الجمعية طبقا لما حدده القانون خلال 45 يوما، مع العمل على سرعة سداد شركات المشروعات الصغيرة والمنتج الوطني خلال أسبوعين من تاريخ التوريد، وكذلك سرعة سداد الشركات التي تتعامل من خلال بيت التمويل الكويتي.

ولفت أمين الصندوق إلى ان تطوير مرافق الجمعية يعد في طليعة الاهتمامات والأولويات التي يسعى إليها مجلس الإدارة، حيث وفرت الجمعية مخصص إنشاءات بمبلغ 507220 د.ك لتغطية الإنشاءات وتطوير مرافق ومباني الجمعية، وجار العمل على تغيير أرفف السوق المركزي بالكامل، والذي أصبح في مراحله النهائية، وكذلك تطوير وتحديث فرع البنشر وتزويده بأحدث الأجهزة، وجار الإعداد لتطوير مخازن الجمعية.

وأوضح حمد الحجي ان الجمعية حرصت خلال عام 2017 على إقامة العديد من المهرجانات التسويقية في الأسواق والفروع طوال العام، وتم التركيز على إقامة أكبر مهرجان تسويقي خلال شهر سبتمبر الماضي في جميع فروع الجمعية.