أعلن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات والاستثمار في تعاونية مشرف علي الفهد تدشين عدة مهرجانات تسويقية وخطط طموحة لتطوير العمل معلنا انطلاق مهرجان البر بمركز ضاحية مبارك العبدالله في الميزانين، حيث أكبر مساحة عرض وبمزايا وعروض خاصة منافسة للأسواق والأسعار بنسبة خصومات كبيرة ويستمر حتى نهاية الموسم وتشمل اهم الأصناف والسلع والأجهزة والمخيمات ومعدات ولوازم رحلات البر ووصول تشكيلة حديثة متنوعة بمشاركة كبرى الشركات الى جانب البدء بتوزيع سلة البر للمساهمين بسعر 25 دينارا فقط بينما سعرها الأصلي 105 دنانير.

وقال انه في تعاونية مشرف يجد المساهم والزائر كل مستلزماته مع متعة التسوق بمهرجان شهري بخصومات وعروض وأصناف حديثة ذات الجودة العالية بأسعار خاصة وحصرية في جمعية مشرف، مشيرا الى مهرجان مسك الختام الذي يحمل الكثير من المفاجآت والتخفيضات والعروض الخاصة لختام عام حافل بالمهرجانات التسويقية وسيكون بالسوق المركزي.

وأضاف: يجب التركيز على رفع مستوى عوامل النجاح، حيث أدخلت لجنة المشتريات تعديلات مهمة في الأفرع والسوق المركزي الى جانب دراسة الثقافة الاستثمارية الناجحة. مؤكدا ان مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية يعمل كفريق واحد وبجهود مشتركة للاستمرار بهذا النجاح لتبقى جمعية مشرف نموذجا مثاليا للتعاونيات.