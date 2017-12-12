صدر عن جمعية الشامية والشويخ التعاونية دليل دواوين وديوانيات الشامية والشويخ.

يضم الإصدار معلومات قيمة عن ضاحيتي الشامية والشويخ وعن الجمعية التعاونية، بالإضافة الى جميع ارقام الهواتف التي يحتاج إليها قاطنو المنطقتين، مدعم بخرائط وصور للشامية والشويخ.

ويشمل الدليل الذي يزخر بإخراج وطباعة فاخرة على بيانات محدثة للتو بجميع دواوين وديوانيات ضاحيتي الشامية والشويخ دون استثناء، حيث يعرض اسم صاحب الديوانية وكنيته والعنوان ويوم وموعد الديوانية وأرقام الاتصال مع صور مميزة حديثة لعدد كبير من ديوانيات المنطقتين.

ويذكر نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب بأنه بعد حصر جميع الديوانيات والتدقيق عليها، وصل عدد الدواوين والديوانيات القائمة حاليا في الشامية لـ 106 بينما وصل العدد في الشويخ السكنية لـ 23 ديوانا وديوانية، ويفيد بانه من المعروف ان ضاحية الشامية تضم مجموعة من اقدم ديوانيات الكويت التي مكث على إقامتها سنوات طويلة ومازالت قائمة ومستمرة الى اليوم.

كما بين صالح الذياب ان مجلس ادارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية تبنى فكرة اصدار دليل ديوانيات الشامية والشويخ بهدف خدمة المساهمين ورواد الديوانيات وزيادة الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الاهالي بشكل عام، كما نوه بأنه سيستفاد من هذا العمل في كثير من الامور الخاصة بشؤون الضاحيتين عند الحاجة مستقبلا كالانتخابات وغيرها.

كما اكد الذياب ان الجمعية جادة في تحديث وتطوير هذا الاصدار القيم كل ثلاث سنوات من منطلق اهميته والحاجة إليه.