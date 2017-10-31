البنك يهدف لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتوطيد أواصر التعاون





قام البنك التجاري بتقديم مساهمة مالية لدعم الأنشطة الاجتماعية والفعاليات الخيرية والإنسانية والثقافية والتعليمية والرياضية التي تقوم جمعية الرميثية التعاونية برعايتها وتنظيمها والتي ينتفع بها المواطنون قاطنو منطقة الرميثية.

وفي هذا السياق، أكد البنك التجاري الكويتي أن مساهمته لدعم مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات التعاونية تأتي انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية كمؤسسة مالية تهدف إلى ترسيخ دعائم العمل الاجتماعي التطوعي القائم على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأفراد المجتمع كافة، وكذلك لمؤسسته المدنية القائمة على خدمة شرائح المجتمع بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتوطيد أواصر التعاون بين البنك والجهات والمؤسسات القائمة على خدمة المجتمع وأفراده.

وقامت المديرة الإقليمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بدور بوخمسين، بتقديم شيك المساهمة إلى أمين صندوق جمعية الرميثية التعاونية بدر حسن حيات، الذي عبر عن شكره وامتنانه لمبادرة البنك التجاري الكويتي، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به البنك في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية التي ينتفع بها قاطنو منطقة الرميثية.