زراعة أشجار وثيل صناعي وزهور في الحديقة المقابلة للسوق والإدارة



محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية ناصر حمد الشبو انطلاق مهرجان لوازم البر والرحلات بحلة جديدة ومعاصرة وبمشاركة 45 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 10 و50% على تشكلية واسعة من الأصناف والمنتجات ذات الجودة العالية وبمنافسة كبرى في مصلحة عموم المتسوقين.

جاء ذلك خلال افتتاحه مهرجان لوازم البر والرحلات في الخيمة المقابلة للسوق المركزي بحضور أمين السر ثامر يوسف الحماد، ورئيس لجنة المشتريات فهد فالح البراك، والمدير المالي عماد الدين علي سليمان، وعدد من موظفي الهيئة الإدارية.

ولفت إلى أنه يجري تنظيم المهرجان بشكل سنوي لتلبية احتياجات المساهمين خلال هذه الفترة من العام، حيث يقوم الكثيرون بالذهاب إلى البر لقضاء اروع الأوقات، مبينا أننا وفرنا كل ما يحتاج إليه رواد البر ولمختلف الأذواق مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والجودة.

وتابع بأن المهرجان مستمر لمدة 60 يوما قابلة للتمديد وقد جرى إعلام المساهمين بانطلاقته عبر رسائل الواتساب والاس ام اس، وذلك لضمان استفادة الجميع من التخفيضات المقدمة والأصناف المعروضة والتي تناسب الجميع في اسعارها حيث تم اختيار الشركات الافضل والاجود على مستوى البلاد والمتخصصة في هذا المجال.

وبين الشبو أن هذا المهرجان هو إضافة للمهرجانات السابقة ونحن مستمرون في تنظيمها نهاية كل شهر وخصوصا للأصناف والسلع الأساسية والاستهلاكية، إضافة إلى العروض المطروحة بشكل دائم على العديد من المنتجات الأكثر طلبا من قبل المستهلكين، إلى جانب مهرجان الخضار والفواكه يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع، حيث نقوم بالشراء المباشر ما يسهل من عملية تخفيض الأسعار وتوفير السلعة بأرخص الأثمان للعموم.

وردا على سؤال حول جديد مجلس الإدارة في الخدمات ذكر أننا سنعمل قريبا على إجراء صيانة للحديقة الواقعة امام السوق المركزي والإدارة، حيث سيجري زراعتها بالأشجار والثيل الصناعي وباقة متنوعة من الزهور ما يضيف رونقا رائعا ويمنح مدخل الإدارة والسوق المركزي جمالية خاصة.

بدوره، قال أمين السر ثامر يوسف الحماد إننا مستمرون في إطلاق العروض والمهرجانات الشهرية التي يصل عدد المنتجات فيها إلى 200 سلعة، وهي تساهم في زيادة المبيعات ورفعها، ونختار على الدوام اقوى الشركات وأفضلها في السوق لتمكينها من المنافسة بالشكل الأفضل، موضحا ان مهرجان البر تم إطلاقه لتكون المنتجات في متناول الجميع في اي وقت رغبوا في قضاء اوقات في بر الكويت الرائع بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع وتكاد تصل إلى سعر تكلفة المصنع.