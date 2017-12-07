تزامنا مع يوم التطوع العالمي، افتتحت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت المعرض الإنساني الأول تحت شعار «إنسانيتنا حياة.. على خطى أمير الإنسانية»، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق وبحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ د.حسين الأنصاري، وعميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.حمود القشعان، ومدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية م.بدر السميط، وعدد من أساتذة ومنتسبي الكلية المهتمين في المجال الإنساني والتطوعي.

وبهذه المناسبة، أعرب عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.حمود القشعان عن سعادته بافتتاح المعرض الأول «إنسانيتنا حياة.. على خطى أمير الإنسانية» بالشراكة مع مؤسسات العمل الإنساني في الكويت، مبينا أن الهدف هو تعزيز مفهوم العمل الإنساني كثقافة ونمط حياة لدى طلبة جامعة الكويت. وكشف د.القشعان عن إطلاق مقرر دراسي للعمل الاجتماعي والإنساني ليكون ترجمة للمعاني النظرية على واقع عملي وليشجع الطلاب والطالبات نحو المشاركة في العمل الإنساني والتطوعي بدءا من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

من جانبه، أعرب مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م.بدر السميط عن سعادته في مشاركة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في هذه التظاهرة وأن تكون الهيئة شريكة لجامعة الكويت.