إعداد: بداح العنزي

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رفض رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى قيام البلدية بتحرير محاضر مخالفات للمطاعم والمقاهي والجمعيات التعاونية بأسماء الممثلين القانونيين لهذه الأنشطة التجارية.

وقال الموسى في تصريح صحافي إن الكثير من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وأصحاب المطاعم والمقاهي يتعرضون لمنع السفر وأحكام بالسجن نتيجة صدور أحكام ضدهم بسبب جنح بلدية رغم أن المخالفات تخص العمال لأنهم يرتكبونها بشخوصهم.

وأوضح أن الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية تقدم بخطاب إلى اللجنة القانونية في المجلس البلدي للاجتماع معهم لبحث المشاكل التي تواجههم وتنظيم العمل وخاصة في مخالفات البلدية.

وقال ان اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا مع ممثل الاتحاد بحضور المسؤولين في البلدية ووزارة التجارة والجهات المعنية لبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم قريبا، مؤكدا أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي حريصون على إنهاء مشاكل أصحاب الأعمال ودعم الاقتصاد.

وتمنى الموسى من المسؤولين في البلدية وخصوصا الأجهزة الرقابية تحويل المخالفات من أسماء رؤساء مجالس الإدارات وأصحاب المطاعم إلى مرتكب المخالفة نفسه.

وتجدر الاشارة الى ان العديد من رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية قد ابدوا استياءهم من تسجيل المخالفات باسمائهم، موضحين ان ارتكاب تلك المخالفات يتم عن طريق اشخاص آخرين، مطالبين بسرعة تعديل تلك الاجراءات، للمساهمة في دفع عجلة التنمية.