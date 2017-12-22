حصلت ابنة رئيس جمهورية الشيشان عائشة رمضان قاديروف التي تترأس دار الفردوس للموضة على جائزة عالمية في الأزياء لعام 2018.

وتلقت عائشة جائزة "Fashion New Year Awards 2018" عن أفضل "عرض أزياء" بعد تقديمها مجموعة أثواب وإكسسوارات خاصة بدار الفردوس، خلال الحفل السنوي الذي يقام في موسكو.

وقدمت الجائزة آللا فيربير مديرة الموضة في المجمع التجاري المركزي في موسكو.

وقالت فيربير أثناء تقديمها الجائزة لعائشة: "تستحقين هذه الجائزة بجدارة، وأصبحت العلامة التجارية الخاصة بك اليوم ماركة دولية. فلقد قدمت عرضا جميلا جدا للأزياء بألوانها وأقمشتها المميزة، أحسست بأنك جهزتي هذا العرض من كل قلبك"، وتمنت لها مزيدا من التقدم والازدهار.

يذكر أن عائشة قاديروف تعد الرئيسة والمديرة الإبداعية لدار الفردوس للأزياء، التي أسستها والدتها ميدني قاديروف عام 2009.

وكانت عائشة قد عرضت مجموعتها الثانية من الأزياء النسائية، في نهاية أكتوبر الماضي، خلال أسبوع الموضة الذي نظمته شركة مارسيدس بنز، وحمل العرض عنوان "لؤلؤة الجبل" وتضمن 50 ثوبا جديدا مع مجموعة من الإكسسوارات.