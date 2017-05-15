باب التسجيل سيغلق فور اكتمال عدد الفرق عند الرقم 32 حسب أولوية التقديم

يفتتح باب التسجيل لدورة شهداء الجابرية الحادية والعشرون التي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية اعتبارا من اليوم، وتشهد الدورة هذا العام تنظيم بطولة خاصة للكرة الطائرة للمرة الأولى. صرح بذلك حسين دشتي رئيس مجلس إدارة الجمعية، في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مقر الجمعية بمنطقة الجابرية، مؤكدا انه سيتم إغلاق باب التسجيل فور اكتمال عدد الفرق عند الرقم 32 حسب أولوية التقديم.

وأشار دشتي الى ان بطولة كرة الطائرة هي الأولى التي تنظمها الجمعية بعد مطالبات من جماهير المنطقة بضرورة إقامتها، وسوف تبدأ منافسات بطولة الكرة الطائرة في الثاني من رمضان وتستمر حتى الخامس منه على صالة مدرسة فهد الدويري، على ان تنطلق منافسات كرة القدم في السادس من الشهر الكريم وحتى 14 منه على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم.

وتقدم دشتي بالشكر الى كل من طواري مدلول ومركز هاند بول لصاحبه عباس كريمي على دعمها للدورة ولجميع الشركات الداعمة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا صادق صفر: ان الفرق سيتم تقسيمها الى 4 مجموعات، ويضم كل فريق 7 لاعبين، ثلاثة من سكان المنطقة، وتقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ومدة المباراة 20 دقيقة على شوطين، وفي حالة التعادل سيتم اللجوء الى ثلاث ضربات ترجيحية، ثم ضربة لكل فريق حتى يكتمل العدد 7، وفي حالة استمرار التعادل تحسم المباراة بالقرعة ولا يحق لأي لاعب المشاركة في اكثر من فريق ويجب إحضار البطاقة المدنية قبل بدء اللقاء، على ان تنطلق المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرا حسب الجدول المعتمد من اللجنة المنظمة، وفي حال تأخر فريق لمدة 5 دقائق فإنه يعتبر منسحبا من الدورة، وفي حال طرد لاعب سيتم إيقافه مباراة واحدة، وعند الاحتجاج يجب أن يكون بعد المباراة مباشرة، ومكتوبا بخط اليد مع دفع الرسوم المقررة، وتسترجع في حال الموافقة عليه.

وأكد صفر ان البطولة تتبع قوانين لعبة كرة القدم داخل الصالات ویدیر المنافسات حكام من اتحاد الكرة، مشددا على ضرورة الالتزام بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف.

وقال ان الفريق الفائز باللقب يحصل على كأس الدورة بالإضافة الى جوائز مالية، كما سيحصل الفريق الوصيف على كأس بالإضافة الى جوائز مالية، وسيكون هناك سحب يومي للجمهور على هدايا قيمة.

وحول منافسات بطولة الكرة الطائرة قال صفر انها تقام بنظام المغلوب، ويضم كل فريق 8 لاعبين منهم اثنان من منطقة الجابرية، وتقام المباراة على شوطين وفي حال التعادل تحسم بشوط فاصل من 15 نقطة، وبفارق نقطتين، ولكل شوط 25 نقطة وبفارق نقطتين، وتبدأ المباريات في الساعة الرابعة عصرا وتدار من قبل حاكم معتمدين، كما يجب على كل لاعب إحضار البطاقة المدنية عند التسجيل وقبل كل مباراة، وفي حال الاحتجاج يرفع كتاب للجنة المنظمة مع دفع الرسوم المقررة.