القطان نال جائزة الهداف .. والمصري أحسن حارس مرمى .. والسريع أفضل لاعب

سامي الحسن

توج فريق المرحوم عيسى القناعي بدورة جمعية مشرف لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على فريق دار المحمدية 2-0، على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة في مشرف بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وبمشاركة نجوم الأزرق القدامى.

وحصد فريق جاسم القطان على المركز الثالث بفوزه على فريق المرحوم سمير سعيد.

ونال عبدالعزيز القطان جائزة الهداف، وذهبت جائزة أحسن حارس لعلي المصري حارس فريق المرحوم سمير سعيد. بينما ظفر لاعب فريق القناعي عبدالعزيز السريع بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وشهدت الدورة توزيع جوائز وهدايا قيمة للجماهير الحاضرة بين شوطي المباراة.

وبعد اختتام الفعاليات قام مجلس الإدارة بتوزيع الكؤوس والدروع والميداليات وجوائز المراكز الثلاثة على الفائزين.

وقبل انطلاق المباراة النهائية أقيمت مباراة استعراضية شارك فيها نجوم الأزرق القدامى وهم: حمد بوحمد، محمد بنيان، فواز بخيت، بدر حجي، وعصام سكين، وأدارها الحكم الدولي المعتزل قاسم حمزة.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية ورئيس لجنة العمل الاجتماعي عمر القناعي أن النسخة الحادية عشرة للبطولة هذه السنة شهدت إقبالا غير مسبوق.

وقال القناعي: «تميزت دورة هذه السنة بارتفاع مستوى الفرق التي ضمت محترفين على درجة عالية من الاحترافية، وكذلك تواجد جماهير غفيرة لمتابعة فعاليتها».

وأضاف: «رفعنا جائزة المركز الأول إلى 10 آلاف دولار، بينما يحصل الثاني على 3 آلاف، والمركز الثالث ألف دولار».

وتوقع القناعي أن يرتفع عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل إلى 32 بعد أن كانت 16 فريقا، وذلك بسبب الإقبال الكبير من الفرق للمشاركة في البطولة.

نجوم وأقوال

من جانبه، توجه نجم القادسية والأزرق حمد بو حمد بالشكر لجمعية مشرف على هذه البطولة، مطالبا اياها بالاستمرار برعاية الأنشطة الرياضية للشباب.

وأكد بوحمد حزنه الشديد على المركز المتأخر للأزرق في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متمنيا أن يعود المنتخب لسابق عهده.

بدوره، أشاد هداف الجهراء والمنتخب وائل سليمان بالدورة والقائمين عليها وعلى الدعوة الموجهة للاعبي الأزرق القدامى.

وأبدى سليمان تفاؤله برفع الإيقاف عن الكويت بعد التصنيف الكارثي للمنتخب، وعودة الرياضة لسابق عهدها.

من جهته، أشاد نجم كاظمة والمنتخب المعتزل فواز بخيت بجهود القائمين على البطولة الرائعة والمستوى التنظيمي المميز.

وتحسر بخيت على ما وصلت إليه الأوضاع الرياضية، مناشدا الجميع تكاتف الجهود لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

في المقابل، أثنى نجم القادسية والأزرق السابق محمد بنيان على الجهود الكبيرة من المنظمين لإنجاح هذه البطولة، مؤكدا أن كل الأحاديث حاليا تدور عن التصنيف المتأخر للأزرق، مبديا تفاؤله بحل الأزمة وعودة الرياضة الكويتية لمكانها الطبيعي المتقدم بين الدول.

وأثنى نجم كاظمة والمنتخب بدر حجي على الدورة والتنظيم واللاعبين والمحترفين الموجودين، مبديا، امتعاضه من التراجع الكبير للكرة الكويتية، متمنيا رجوع الرياضة الكويتية لجيلها الذهبي.

وختاما، شكر لاعب كاظمة والأزرق عصام سكين المنظمين، مبديا، أسفه لتدهور الرياضة المحلية، مطالبا الجميع بتضافر الجهود لرفع الإيقاف عن الكويت.