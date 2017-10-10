اتهم ابن أباه بأنه كذاب، خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بجدة، ‏فحكم القاضي عليه بالسجن لمدة عامين مع جلده، بعد ثبوت إدانته بعقوق والده.



وبات الحكم واجب النفاذ، بعد أن تضمن تلفظ الابن خلال الجلسة بعبارة "كذاب وستين كذاب" وجّهها لوالده، فقضت بسجنه عامين وجلده ٥٠٠ جلدة، وأخذ التعهد المشدد عليه بالإحسان لوالده والامتثال لأمره بالمعروف.



وكان الأب قد تقدم بدعوى، هي الثانية، يتهم فيها ابنه بعقوقه ومحاولة إيذاء شقيقاته وتهديدهن بالضرب، وأنكر الشاب المتهم ذلك، وأثناء الجلسة تلفظ الشاب على والده أمام القاضي بعبارة (كذاب وستين كذاب)، ما اعتُبر عقوقاً فأصدر الحكم المذكور.