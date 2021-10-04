قدمت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي اقتراحا بإغلاق جسر جابر لمدة 3 ساعات يوم الجمعة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية.



وقالت البغلي في اقتراحها: انتشرت رياضة الدراجات الهوائية في الآونة الأخيرة وأصبحت من أهم الممارسات حاليا في المجتمعات المتطورة نظرا لأنها تجمع بين الترفيه والرياضة، وازدادت أعداد مجتمع الدراجين وخاصة من فئة الشباب دون وجود مكان آمن يمارسون فيه رياضتهم، وتقدمت في وقت سابق باقتراح تخصيص مسار للدراجات الهوائية وصدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي بالموافقة على تخصيص مسار للدراجات الهوائية بعرض 8م على الطرق المحيطة بمنطقة صبحان، وحفاظا على أرواح الدراجين وتفاديا للحوادث ولحين الانتهاء من تنفيذ هذا المسار.



لذا أقترح: إغلاق جسر الشيخ جابر صباح كل جمعة لمدة 3 ساعات وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق.