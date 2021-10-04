في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء عن تنفيذ جولتين ميدانيتين بمنطقتي سعد العبدالله والنسيم تم خلالهما رفـع 21 سيارة مهملة وسكراب و7 بقالات متنقلة الى جانب تحرير 7 مخالفات نظافة عامة ووضع 27 ملصقة على سيارات مهملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة وضع الملصق.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة ان الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لا يألو جهدا في رفع وإزالة كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.

وأشار القريفة إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قد قام بتنفيذ جولتين ميدانيتين بمنطقتي سعد العبدالله والنسيم لرفع السيارات المهملة والسكراب بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار إلى جانب رفع كل ما يعمل على تشويه المنظر العام، مؤكدا أن الجولتين أسفرتا عن رفع 21 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار ووضع 27 ملصقا على سيارات مهملة، فضلا عن رفع 7 بقالات متنقلة وقد تم إرسالها إلى موقع حجز البلدية.