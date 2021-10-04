قدم العضو أحمد هديان سؤالا بخصوص موقع حجز سيارات البلدية في السالمي.



وقال هديان في سؤاله: إلحاقا إلى السؤال الذي تقدمنا به منذ أكثر من عامين بخصوص موقع حجز سيارات البلدية بالسالمي التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء، حيث ذكرنا أنه توجد العديد من المخالفات بالموقع المذكور، كما أنه توجد معدة عسكرية «دبابة» داخل حدود موقع حجز السيارات بالسالمي، لذا فإني أتوجه بالسؤال التالي: ما آلية حجز معدة عسكرية «دبابة» داخل موقع حجز البلدية؟، وهل تم التواصل مع وزارة الدفاع بخصوص الدبابة المحجوزة؟



وعليه، يرجى تزويدنا بمحضر حجز المعدة العسكرية «الدبابة»، ومخطط كروكي لموقع حجز السيارات بالسالمي مع توضيح المساحة الإجمالية للموقع، وما آخر تحديثات تمت على سور الموقع ؟.