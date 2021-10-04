أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن القطاع النفطي ممثلا في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية قرر ترسية مناقصات وإصدار أوامر تغييرية جديدة على عقود بقيمة إجمالية تقدر بنحو 90.3 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة توريد أنابيب تبطين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 49 مليون دينار، حيث تمت ترسية المجموعة الثالثة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 37.3 مليون دينار، بعد استبعاد الشركة المقدمة لأقل الأسعار لعدم تجديد التأمين الأولي، وتمت ترسية المجموعة الرابعة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 9.94 ملايين دينار.



وقالت المصادر انه تمت ترسية المجموعة العاشرة من المناقصة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثالث أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون دينار بعد استبعاد أقل الأسعار لعدم تجديد التأمين الأولي، وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.



ووافق الجهاز المركزي على طلب التمديد الثاني لمدة 263 يوما بالعقد الخاص بإنشاء مركز تجميع جديد رقم 32 في منطقة جنوب شرق الكويت المبرم مع شركة المجموعة التجارية المستقلة (الوكيل المحلي) عن شركة بتروفاك اعتبارا من مارس وحتى ديسمبر 2021 بدون تكلفة مالية نظرا لظروف جائحة كورونا.



كما وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب إصدار الأمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره 19.5 مليون دينار على قيمة عقد مناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت المبرم مع شركة الصناعات الهندسية اعتبارا من تاريخ توقيع الأمر التغييري ولغاية انتهاء العقد بتاريخ 31 مارس 2023، وذلك لتغطية تكاليف ربط 106 آبار جديدة.



إلى ذلك، تمت الموافقة على إصدار أمر تغييري بقيمة 1.7 مليون دينار بالإضافة إلى مبلغ 665 ألف دينار من المبلغ غير المستخدم في العقد الخاص بتقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي بنفس شروط العقد والأسعار الأصلية الواردة في العقد، وذلك لتمديد العقد لمدة 12 شهرا.



إلى ذلك، قررت شركة البترول الوطنية ترسية عقد استئجار سيارات متنوعة ذات الاستخدام المشترك للشركة بقيمة 7.5 ملايين دينار، وتمت ترسية عقد آخر لاستئجار سيارات للشركة على شركتين، حيث فازت إحدى الشركات بالمجموعة الأولى بقيمة 2.5 مليون دينار، فيما فازت شركة أخرى بالمجموعة الثانية بقيمة 12 مليون دينار.