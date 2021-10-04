مبارك التنيب



تمكن رجال قوة الإطفاء العام، من إخماد حريق اندلع بمركبة في منطقة السالمية، فيما لم يخلف احتراق السيارة «الأنتيك» أي إصابات بقائدها الذي ترجل منها لدى مشاهدته الأدخنة تتصاعد من المحرك.



وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد عن حريق مركبة، فتوجه مركز إطفاء السالمية إلى موقع البلاغ حيث تم إخماد ألسنة اللهب المتصاعد من السيارة.



ورجح المصدر أن يكون سبب الحريق تماسا كهربائيا، مشيرا إلى أن نسبة الحرائق في المركبات بدأت تقل في الآونة الأخيرة بعد انخفاض درجات الحرارة مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف.