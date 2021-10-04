أحمد خميس



تقدمت مواطنة تعمل في وزارة التربية ببلاغ تتهم فيه شخصا حددت بياناته بالحصول على 2800 دينار منها بغير وجه حق.



وقد أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن المواطنة قالت في بلاغها إنها أعطت المتهم بطاقتها الائتمانية والرقم السري حتى يقوم بدفع فواتير الهاتف، ولكنه أقدم على سحب 2800 دينار من حسابها دون علمها. وتم تسجيل قضية وإحالة الأمر إلى جهة الاختصاص لمعرفة ملابسات الموضوع.



إلى ذلك، تمكن رجال الأمن من ضبط وافد من الجنسية المصرية وبحوزته مواد مخدرة. وأوضح مصدر أمني أنهم اشتبهوا في الوافد لدى سيره في إحدى الساحات الترابية بمنطقة الفروانية كونه في حالة غير طبيعية، ولدى إخضاعه للتفتيش تم العثور معه على كيس شبو. وتمت إحالة الوافد إلى جهات الاختصاص.