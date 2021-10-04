عبدالله قنيص



سجلت مواطنة تعمل مديرة لإحدى المدارس في محافظة مبارك الكبير قضية ضد مواطن قام بالتلفظ بألفاظ نابية عليها وهددها بنقلها من مكانها.



وقال مصدر أمني إن مواطنة من مواليد 1972 تقدمت ببلاغ إلى مخفر العدان تفيد بتهجم مواطن ولي أمر أحد الطلاب عليها وشتمها أثناء عملها، حيث قال لها خلال المشادة «منو أنتم تمسكون مناصب»، الأمر الذي دفعها إلى تسجيل قضية ضده.



من جانب آخر، تقدمت مواطنة إلى مخفر السرة ببلاغ عن تعرضها للسب من قبل زوجة طليقها وزودت رجال الأمن ببياناتها وجار استدعاؤها والتحقيق معها فيما نسب إليها.