عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2021/2022 اجتماعها التمهيدي برئاسة م. فهد الشتيلي وممثلين من كل الجهات الحكومية وبلدية الكويت لوضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل جهة والأخذ بكل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق الوقاية المجتمعية ومناقشة جدول الأعمال.

وعقب الاجتماع، أوضح الشتيلي في تصريح صحافي أن هذا الاجتماع جاء طبقا لموافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وتحسن الوضع الصحي بالبلاد وبتوجيهات من مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي بشأن استئناف موسم التخييم الربيعي في موعده.



وأشار الشتيلي إلى ان الاجتماع تناول عددا من المواضيع كمناقشة اشتراطات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا والتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم واقتراح مواقع جديدة في ظل الامتداد العمراني إلى جانب عرض المخططات التنظيمية لمواقع التخييم.



ولفت إلى ان الاجتماع استعرض وضع آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات وتحديث برنامج حجز مواقع المخيمات وتحديد إحداثياتها وفق النظام الإلكتروني.



وأضاف أنه تمت مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح كل المواقع وتجهيزها وتنظيفها فضلا عن التنسيق نحو إزالة أي مخيمات تقام خارج المناطق التي تحددها البلدية، وأن تقوم البلدية بوضع إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعهم خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة 100 متر بدلا من 500 متر والتدقيق بالمواقع لتكون صحيحة إلى جانب تأجيل البت في السماح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها بترخيص إقامة مخيم لحين الرجوع الى اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وتحديد أماكن للعربات المتنقلة (مطاعم ـ بقالات.. الخ) داخل مواقع التخييم.



وبين أنه تم التسبيق نحو إقامة مواقع خدمة (أسواق مركزية للجمعيات ـ مراكز إطفاء ـ مركز امني ـ مركز صحي ـ مركز إسعاف..) لضمان سلامة رواد البر.



واختتم الشتيلي تصريحه بدعوة المواطنين والمقيمين الى التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن اللجنة للمحافظة على الوضع الصحي واستكمال موسم التخييم في سهولة ويسر، متمنيا السلامة للجميع.