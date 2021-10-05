ترأس وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وفد الكويت المشارك بالاجتماع الوزاري الـ 33 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الـ 21 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوپيك (أوپيك +)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وضمن الوفد محافظ الكويت لدى «أوپيك» محمد الشطي، وممثل الكويت الوطني لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.



وشدد الوزير في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، على أجواء التفاؤل في أسواق النفط مع تحسن حذر في الأساسيات والتي ساهم فيها مستوى التزام «أوپيك +»، والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق، ويدعم جهود تعافي الاقتصاد، ويضمن أمن الإمدادات، وذلك من خلال الالتزام باتفاق زيادة شهرية مقدارها 400 ألف برميل يوميا بدأ العمل بها منذ أغسطس 2021، مؤكدا ان قـرارات «أوپيك +» ذات مصداقية لأنها تستهدف تحقيق الاستقرار وأمن الإمدادات، وجاءت آثارها إيجابية كما هو ملاحظ منذ بدء جائحة الكورونا في توازن الأسواق بشكل متدرج.



وأشاد وزير النفط بنتائج اجتماع أوپيك بلس والذي قرر زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021 وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية، والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لتحالف «أوپيك +» في يوليو 2021، ويكون نصيب الكويت من إجمالي الزيادة المقررة في الإنتاج حسب الاتفاق 27 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021.



وذكر الفارس أن «أوپيك +» تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط والتي تتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق.