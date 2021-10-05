أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2021، أن أسواق الأسهم الكويتية واصلت تحقيق المكاسب للشهر السادس على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع المؤشر العام 1.1% خلال الشهر، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 23.8%.



وقد تجاوز سعر نفط خام برنت 80 دولارا خلال سبتمبر، بعد تعافي الطلب وتخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا، ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداء، حيث سجل ارتفاعا 5.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.7%، بينما سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بنسبة 2%.



وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1% في سبتمبر، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم هيومان سوفت وسهم زين أكبر مكاسب في سبتمبر، بارتفاع نسبته 3.1% و2% على التوالي، وكانت بورصة الكويت قد أطلقت في سبتمبر دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، للتوعية بمفهوم الاستدامة المؤسسية لدى الشركات المدرجة.



وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس الخليج حقق مكاسب بنسبة 1.5% خلال سبتمبر، بدعم من ارتفاع النفط، وحققت أغلب الأسواق الخليجية مكاسب لافتة خلال الشهر، ما عدا سوقي دبي وعمان، وكانت الصدارة لسوق البحرين بمكاسب 3.7%. وحصدت أسواق قطر والسعودية وأبوظبي مكاسب نسبتها 3.5% و1.6% و0.2% على التوالي في سبتمبر.