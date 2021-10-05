

استقبلت هيئة أسواق المال يوم الخميس 30 سبتمبر الماضي، وفدا من أعضاء الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، تضمن كلا من: مشاعل الشويحان عضوة مجلس الإدارة، وشريفة الخميس عضوة مجلس الإدارة، ودلال معرفي عضوة الجمعية. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، انه كان في استقبالهن من جانب الهيئة كل من: أنوار المضف مديرة إدارة الرقابة المكتبية، وفاطمة الكندري اختصاصي رئيسي إدارة التحقيق، ونوف الصانع مدير دائرة الاندماج، وهبة الزامل مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي، وآفاق الشطي مدير إدارة الموارد البشرية.



وقد هدفت الزيارة الى التعرف على مساهمة ودور العنصر النسائي في الهيئة، إلى جانب مناقشة المحاور التالية: التشريعات واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بدور النساء، ومناقشة أفضل الممارسات الدولية في إطار دور المرأة في بيئة الاستثمار، ودور المرأة في تنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ومناقشة تولي المرأة المناصب القيادية العليا والمتوسطة في هيئة أسواق المال.



وقامت الهيئة بالإجابة عن استفسارات وفد الجمعية من حيث إحصائيات أعداد الإناث مقارنة بحجم القوى العاملة في كل المستويات الوظيفية، بما يتضمن الوظائف الإشرافية والقيادية، كما تم الاستفسار عن دور الهيئة في تمكين المرأة، وضرورة دعم وتحفيز السيدات العاملات لديها لتمكينهن من الإبداع والتميز، وقد قام ممثلو الهيئة باستعراض نماذج من السيدات اللاتي برزن وساهمن في نجاح الهيئة منذ التأسيس.