القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.عاصم الجزار، إنه ونتاجا للجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المعيشة،وتحسين حياة ملايين المواطنين، فقد حققت مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يقيم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.



وأضاف الجزار ان الوزارة احتفلت امس بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، والذي يعد احدى المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، وشعاره هذا العام «مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم»، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ 37، تأكيدا على التزام الدول العربية بمعايير جودة الحياة التي تسهم في تكوين مجتمعات مترابطة ومتماسكة ترتقى دائما للأفضل في جميع مناحي الحياة.