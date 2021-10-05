القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2021/2022 بنسبة 600%.



وأكد المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2021/2022 بنسبة 600%، وأن مصروفات المدن الجامعية بمختلف الجامعات كما هي دون تطبيق أي زيادات عليها، موضحة أنه في حال تطبيق أي زيادات في مصروفات المدن الجامعية ستكون طفيفة وفق المعدلات الطبيعية للزيادات، مشيرة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بمختلف الجامعات الحكومية، والمنوط به بحث الحالة الاجتماعية للطلاب غير القادرين، مع تقديم كل سبل الدعم لهم، مشددة على جاهزية واستعداد كل المدن الجامعية بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمرافق والمطاعم.