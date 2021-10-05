أسامة أبو السعود



تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون بالشكر إلى وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب على القرار الصادر الذي يؤكد مبدأ الشفافية بشأن التسهيل والسماح للموظفين بالاطلاع على المعلومات الخاصة بهم ما يضمن لهم حقوقهم الوظيفية.

وجاء في كتاب وكيل الشؤون أنه «بشأن تسهيل حصول موظفي الوزارة على المعلومات والقرارات الإدارية الخاصة بحقوقهم الوظيفية، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وفي إطار عمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في معاملاتها الإدارية مع موظفيها كأحد أهم مبادئ وأسس الحوكمة المؤسسية في القطاع العام وكذلك بهدف التخفيف من الدورة المستندية والتقليص من عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة.

واستطرد: حيث ستقوم لجنة حق الاطلاع على المعلومات والوثائق برفع تقرير دوري لعرضه على الوزير يتعلق بمدى التزام قطاعات وإدارات الوزارة بالإجراءات الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات والوثائق وبيان نسبة تطبيق الشفافية في قطاعات الوزارة.



وأضاف «لذا، يرجى التعميم على جميع مديري ومسؤولي الوحدات التنظيمية بالوزارة بضرورة تمكين الموظف التابع لها ـ وما لم يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح المعمول بها من الاطلاع على كل المعلومات والبيانات التي تمس حقوقه الوظيفية حال مطالبته بذلك وإخطاره بأي إجراء يصدر ضده وبالأسباب التي استند إليها، حيث ان الهدف من هذا الإجراء هو تصحيح وتصويب العمل الإداري للموظف».