عادل الشنان



أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع القرار الوزاري 67 لسنة 2021 بشأن منح مكافأة الاعمال الممتازة لعام 2020 لـ 1066 موظفا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع مليون و800 دينار.



وفي هذا السياق، أبدى رئيس نقابة العاملين في «السكنية» عبدالرحمن الغانم استياءه بسبب حرمان شريحة من الموظفين من «الاعمال الممتازة» كونهم كانوا مشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص بجائحة «كورونا» والذي نص على عدم دوام الحوامل والمعاقين والمرضى بأحد الامراض المزمنة او الخطيرة وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة بالاضافة الى الموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب الرضاعة أو رعاية معاق او المرض، والموظف البالغ 55 عاما، عدا شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية والحالات الاخرى التي تقررها السلطات الصحية.



وطالب الغانم بتشكيل لجنة تظلمات محايدة بمشاركة اعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين بالمؤسسة وانصاف هذه الشريحة بحيث يتم ضمها لمكافأة الاعمال الممتازة، فالقانون اعتبر تعطيلهم بسبب قرار مجلس الوزراء فترة عمل فعلية تحسب لهم، وعليه فهم كمن ادوا اعمالهم لمدة لا تقل عن 180 يوما في السنة ويستحقون المكافأة اسوة بزملائهم، متمنيا من قيادات المؤسسة الالتفات الى هذه الشريحة وعدم حرمانهم من حقهم بسبب قرارات صادرة عن قطاع المالية والادارية وهي لا تمت لصلب القانون بصلة والاقتداء بجهات الدولة الاخرى التي انصفت موظفيها.