أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان مؤسسة البابطين الثقافية تخدم الكويت والوطن العربي وتمثله أحسن تمثيل في العالم وتدعم السلام العادل من خلال ثقافة السلام.



جاء ذلك في بيان صحافي عقب زيارة قام بها الوزير المطيري للمؤسسة اطلع خلالها على انجازاتها وأنشطتها المختلفة ومنها دورات جائزة الشعر ومهرجان ربيع الشعر العربي والمنتدى العالمي لثقافة السلام ومناهج تدريس ثقافة السلام وكراسي البابطين الثقافية في العالم وتعاونها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



من جانبه، أكد رئيس المؤسسة عبدالعزيز البابطين التزامهم بخدمة الثقافة العربية والسلام واستعدادهم للتعاون مع وزارة الإعلام في كل ما ترغب بتنظيمه من برامج عمل مشتركة ودورات تدريبية.

ولفت البابطين إلى أن المؤسسة حريصة على تشكيل فريق اعلامي من الوزارة لتغطية جميع منتديات المؤسسة خارج الكويت والتنسيق مع قناة البوادي الخاصة بالمؤسسة وتبادل البرامج والإنتاج المشترك بما يخدم الكويت.