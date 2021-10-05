مفرح الشمري



بعد إجرائه عملية جراحية وصفها بـ«أم العمليات» في احد المستشفيات الاميركية، شكر الملحن القدير أحمد خورشيد من خلال «الأنباء» أهل الكويت على دعواتهم الطيبة له بالشفاء التام.



وقال: الحمد لله أنا بخير بدعوات اهل الكويت وأصدقائي في الوسط الفني والغنائي وأنا ما أطلع من جزاهم وأشكرهم من قلبي على دعواتهم الطيبة التي تصلني دائما عبر «الوتساب» وحساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين.



واضاف: عمليتي الاخيرة التي أجريتهــا في 23 سبتمبـر الماضي كانــت صعبــة وكبيــــرة وبالفعـل تعتبـر «أم العمليات» في رحلتي العلاجية على مدى 25 سنة والحمد لله تكللت بالنجاح بفضل الله ثم بفضل دعوات الطيبين امثالكم والله يحفظكم ويشفي جميع مرضاكم.



«الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للملحن القدير أحمد خورشيد والعودة الى وطنه وأحبابه في اقرب وقت.