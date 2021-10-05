الفضالة: سعيدة باختياري عضو لجنة تحكيم «عمار».. وسنشارك في موسم الرياض

دعاء خطاب

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قال الفنان شهاب جوهر: أخوض غمار الإنتاج للمرة الأولى قريبا وستكون لي تجارب عدة لكنها جميعا قيد الدراسة، وبالتأكيد ستكون زوجتي الفنانة إلهام الفضالة بطلة العمل، لكننا مرتبطان هذه الفترة بأكثر من عمل ولابد أن نتأنى لنقدم شيئا يليق باسمينا، جاء ذلك خلال حديثه هو وزوجته الفنانة إلهام الفضالة لـ «الأنباء» على هامش إحدى الفعاليات الفنية، حيث انتشرت أخبار تفيد بأن الثنائي جوهر والفضالة سيطلان بشكل مغاير عما ظهرا به من أعمال تلفزيونية قبل زواجهما في مسلسل بعنوان «حوبتي»، من تأليف الكاتب الشاب عبدالله الرومي وإخراج حاتم حسام الدين، ويتكون من 8 حلقات فقط، لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، لاسيما أن العمل ينحاز إلى فئة التراجيديا ويتناول قضايا اجتماعية مستوحاة من الواقع، تستهدف العائلة الخليجية بالدرجة الأولى.



موسم الرياض



وعن مشاركتها عضو لجنة تحكيم في السعودية، قالت الفنانة إلهام الفضالة: سعيدة وتشرفت بانضمامي الى لجنة تحكيم مسابقة جائزة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وستشارك فيها أسماء عديدة معروفة من الوطني العربي، مضيفة: كانت انطلاقة الجائزة الأولى في عام 2014 ونشأت منها فكرة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وهي مبادرة إنسانية اجتماعية استهدفت الموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة في المملكة، حيث قامت بصقل مواهبهم وتطوير إبداعاتهم عبر الدعم الكامل لهم. وواصلت: سنقوم بجولة خليجية، وبعد الانتهاء منها نعود أنا وشهاب وسنشارك بعمل مسرحي في موسم الرياض.



قصة حب



وعن انتشار أخبار بخصوص علاقة الحب التي نشأت بينهما خلال مسلسل «أمينة حاف» حتى أنهما أعلنا خبر الزواج بصورة من مشهد جمعهما في المسلسل، أجابت إلهام: بالتأكيد أن القصة لم تكن في هذه الفترة، وقد مررنا بعدة أمور وأعتبرها أسرارا خاصة، حتى أنني تلقيت مكالمة هاتفية من شهاب تأكد من خبر انفصالي وطلبني للزواج وتفاصيلها موجودة على الإنترنت.



واختتم شهاب جوهر بالقول: في النهاية نحن لا نخرج من جلدتنا، ولم نحد عن عاداتنا وتقاليدنا، ونحن الاثنين من أسر كريمة وفاضلة، وقد طرقت البيت من بابه وخطبتها وفق الأصول والأعراف وكل الأمور إلى أن أتم علينا الله بالزواج.